Норвезькі винищувачі перехопили групу російських військових літаків

Винищувачі F-16 та F-35 ВПС перехопили велику групу російських бомбардувальників та винищувачів біля північного узбережжя Норвегії.

Про це йдеться на сайті Об’єднаного повітряного командування НАТО. Зокрема, перехопили два стратегічних бомбардувальники BlackJack, винищувачів МіГ-31 Foxhounds та СУ-24 Fencers, розвідувальний літак A-50 Mainstay.

За даними НАТО, російські літаки не надали плани польоту, не зв’язалися з цивільними авіадиспетчерськими службами та не відправили сигнали ретранслятора, що становило потенційну небезпеку для іншого повітряного транспорту.

Норвезькі F-35 наразі проходять військові навчання, спрямовані на підготовку винищувачів п’ятого покоління, для того щоб прийняти повітряне патрулювання від F-16 у січні 2022 року.

– Впровадження F-35 у систему повітряної поліції НАТО – серйозна зміна можливостей Альянсу, – йдеться у повідомленні.

За даними НАТО, це було перше пряме перехоплення норвезьких F-35 біля їхнього власного повітряного простору.