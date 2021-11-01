Ліквідація у Владивостоці автономної некомерційної організації Далекосхідний український духовний культурно-просвітницький центр Просвіта є черговим проявом намагання російської влади стерти національно-етнічну ідентичність українців у РФ.

Так 1 листопада Міністерство закордонних справ України відреагувало на рішення Артемівського міського суду Приморського краю про ліквідацію організації, висловивши рішучий протест через тривалий наступ російської влади на права української меншини в РФ.

– Рішення про примусове припинення діяльності центру Просвіта та інших осередків української культури в РФ яскраво ілюструють істинну “російську гостинність” для тих громадян інших країн, спорідненість з якими російська влада продовжує так відчайдушно доводити, заохочуючи до набуття російського громадянства, – зазначають у МЗС.

У відомстві переконані: влада РФ не лише не демонструє наміри захищати права українців Росії, а й всіляко обмежує можливість участі у процесі ухвалення рішень із питань, що їх стосуються.

Такими діями Росія перешкоджає будь-яким спробам самоорганізації українців.

У МЗС нагадують, що Російська Федерація має міжнародно-правові зобов’язання згідно з:

Міжнародною конвенцією ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації,

Міжнародним пактом про громадянські й політичні права,

Міжнародним пактом про економічні, соціальні й культурні права,

Європейською конвенцією з прав людини,

Рамковою конвенцією про захист національних меншин,

Європейською хартією регіональних мов або мов меншин.

У зв’язку з цим відомство закликає міжнародну спільноту дати належну оцінку стрімкому погіршенню ситуації з правами людини в РФ.

Зокрема, просять засудити й посилити політико-дипломатичний тиск на російську владу, аби припинити наступ на права української національної меншини в Росії.

За даними МЗС України, у РФ в межах російської державної політики насильницької асиміляції у 2011-2020 роках ліквідовані:

Федеральна національно-культурна автономія українців Росії,

Об’єднання українців Росії,

Омська регіональна громадська організація Сибірський центр української культури Сірий Клин.

Крім того, Світовий конґрес українців визнано “небажаною організацією”, а Бібліотеку української літератури в Москві знищено.

Артемівський міський суд Приморського краю ліквідував Далекосхідний український духовний культурно-просвітницький центр Просвіта у місті Владивосток 19 липня.

Рішення набуло чинності за два місяці, 28 серпня.

Із позовом до суду звернулося Головне управління Міністерства юстиції РФ у Приморському краї.