Путін та Лукашенко підписали інтеграційний декрет союзної держави

Президент Росії Володимир Путін та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписали інтеграційний декрет союзної держави. Це формальна структура, яка на папері об’єднувала дві країни.

Путін із Лукашенком підписали майже три десятки союзних програм та оновлену військову доктрину.

Засідання вищої державної ради союзної держави провели у режимі відеоконференції. Путін вів її з Криму, окупацію якого не визнає світ.

Нині ж у програмах йдеться про інтеграцію валютних систем двох країн, створення загального платіжного простору та нових принципів стягування податків.

Військова доктрина, за словами підписантів, це реакція на дії Заходу.

– Підписання декрету про інтеграцію – крок уперед, який іде на користь мешканцям обох країн і не пов’язаний із внутрішньополітичною ситуацією, – зауважив президент РФ.

Крім того, лідери ухвалили концепцію міграційної політики.

Володимир Зеленський зазначав, у чому полягає загроза союзної держави Росії та Білорусі для України.

За словами президента, у разі об’єднання та оборонного співробітництва така держава може чинити серйозний тиск.