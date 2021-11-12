У Парижі відбулася зустріч міністрів закордонних справ та оборони Франції й Російської Федерації. Політики обговорили погіршення ситуації на Сході України через агресію Росії.

За даними Міністерства оборони Франції, очільник МЗС Жан-Ів Ле Дріан та голова Міноборони Флоранс Парлі розповіли про свою занепокоєність погіршенням ситуації біля кордонів України.

Міністри Франції окреслили ключові моменти та попередили представників уряду Російської Федерації про серйозні наслідки у разі будь-якої шкоди територіальній цілісності України.

Очільники французьких установ закликали РФ якомога скоріше повернутися до організації зустрічі у нормандському форматі. Міністри наголосили Кремлю про зобов’язання щодо прозорості переміщень російських військ.

Головнокомандувач Збройних сил України, член Ради національної безпеки і оборони, генерал-лейтенант Валерій Залужний розповів, скільки російських військових воюють на Донбасі проти України.

США висловили занепокоєння через стягування військ Росії біля кордонів України. Америка попередила європейських партнерів, що Росія може повторити події 2014 року.

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Джерело: Міноборони Франції