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США занепокоєні присутністю військ РФ біля кордонів України – Блінкен

Юля Захарченко редакторка стрічки
Ентоні Блінкен

Представники уряду Сполучених Штатів Америки висловили занепокоєння пересуванням військ Російської Федерації біля кордонів України.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на прес-конференції у Вашингтоні. За його словами, США не розуміють, чому російські війська перебувають біля українських кордонів.

– Ми занепокоєні незвичними пересуваннями військ. Я не можу вам сказати, що задумав російський президент, – заявив Ентоні Блінкен.

Держсекретар наголосив, що не може знати, що Російська Федерація задумала цього разу. Однак він висловив стурбованість через ситуацію, яка відбувається зараз.

Блінкен запевнив, що США не хочуть повторення історії, яка сталася на сході України у 2014 році. Америка попередила європейських союзників про те, що Росія може планувати вторгнення в Україну найближчим часом.

За інформацією американського агентства Bloomberg, попередження надійшло на тлі енергетичної кризи, невизначеності щодо збільшення постачання російського газу до Європи, ситуації на кордоні Польщі та Білорусі.

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Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Getty Images

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