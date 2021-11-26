У Росії вже встигли відповісти на заяву президента України Володимира Зеленського, що на території нашої держави готується державний переворот на 1-2 грудня за участю РФ.

Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков під час бесіди із журналістами сказав, що “Росія подібними речами не займається” та “не планує брати участі”.

— У Росії не було жодних планів брати участі. І Росія ніколи не займається взагалі подібними речами, – сказав він.

Під час прес-марафону президент України Володимир Зеленський заявив, що він має інформацію про спробу державного перевороту, який готується в Україні на початок грудня 2021 року.

Глава держави наголосив, що держпереворот планують “представники України з представниками з Росії”, а також “обговорюють участь у ньому бізнесмена Ріната Ахметова”. Він підкреслив, що ситуація розхитується завдяки ЗМІ, а в цю історію Ахметова втягує його близьке оточення.

Пізніше Володимир Зеленський уточнив, що на аудіозаписах, де йдеться про державний переворот, голосу Ахметова немає.

Накопичення військ РФ на кордоні з Україною

Наприкінці жовтня та на початку листопада низка західних ЗМІ опублікувала інформацію про стягування військ РФ до кордонів України.

Американське видання Politico на початку листопада оприлюднило супутникові фотографії, які підтверджують велике скупчення російських військ та техніку на кордоні з Україною.

Спершу у Міноборони України інформацію іноземних ЗМІ спростовували, але згодом заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що в України немає розбіжностей із розвідками країн-партнерів щодо ситуації на українсько-російському кордоні. Вона запевнила, що українська армія перебуває у постійній бойовій готовності.

Наприкінці листопада начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що станом на зараз Росія сконцентрувала біля кордонів України понад 92 тис. військ і може здійснити атаку на нашу країну наприкінці січня – на початку лютого 2022 року.