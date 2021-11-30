Президент Росії Володимир Путін назвав розширення військової інфраструктури НАТО на територію України червоною лінією для РФ. Він вважає, що це створює загрозу для його країни.

– Ви спитали про Україну, де ці червоні лінії? Вони насамперед у створенні загроз для нас, які можуть виходити з цієї території, – цитує виступ Путіна 30 листопада російський Інтерфакс.

За його словами, у відповідь РФ нібито змушена буде створити щось подібне.

– Навіщо потрібно розширювати НАТО до наших кордонів? Хто може відповісти на це запитання? – заявив Путін.

Глава РФ стверджує, що інфраструктура НАТО нібито підійшла до її кордонів, незважаючи на попередження.

Як приклад, він згадав про системи ПРО в Польщі та Румунії.

Володимир Путін заявив, що на пускові установки, що стоять там, можна поставити ударні системи Томагавк, що, за його словами, створює загрози для Росії.

Путін додав, що у відповідь РФ почала розробку гіперзвукової зброї.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що регулярна демонстрація Росією свого військового потенціалу має на меті зірвати євроатлантичні прагнення України.

До цього голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що головною перешкодою для повноцінного членства України в ЄС та НАТО є те, що частина держав досі дивиться на нашу країну крізь призму власних стосунків із Росією.

Проте вступ України до НАТО і ЄС є лише питанням часу, сказав Кулеба.