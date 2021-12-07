Європейський Союз наступного тижня збирається продовжити економічні санкції проти Росії ще на шість місяців.

Такі дані оприлюднив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

За його даними, антиросійські санкції будуть продовжені, але не розширені.

Водночас у Раді ЄС обговорять ситуацію в Україні та Білорусі.

– Лідери Євросоюзу наступного тижня на засіданні в Раді ЄС пролонгують економічні санкції проти Росії ще на 6 місяців без особливих обговорень. Наразі жодні нові санкції не впроваджуються. Проте будуть дискусії як щодо Білорусі, так і щодо України, – зазначив Йозвяк.

Востаннє Євросоюз продовжив економічні санкції проти Росії за її агресії та дестабілізуючі дії проти України в липні 2021 року (також на півроку – до 31 січня 2022 року).

Санкції були запроваджені проти окремих секторів економіки РФ. Уперше Євросоюз ввів економічні санкції 31 липня 2014 року у відповідь на дії РФ в Україні. Вони були посилені у вересні 2014 року, а в березні 2015 року Рада ЄС погодилася прив’язати тривалість санкцій до повного виконання Москвою Мінських домовленостей.

Санкції обмежують доступ до первинних і вторинних ринків капіталу Євросоюзу для деяких російських банків та компаній, забороняють різноманітні форми фінансової допомоги та брокерської діяльності фінустановам РФ, а також прямий та непрямий імпорт й експорт всіх товарів оборонного призначення.

Крім того, санкції обмежують доступ Росії до деяких технологій, які можуть бути використані в російському енергетичному секторі, наприклад, під час видобутку та розвідки нафти.

Крім цього санкції забороняють товари подвійного призначення для використання у військових цілях або для кінцевих користувачів військового призначення в РФ.

Джерело: Рікард Йозвяк, Рада ЄС