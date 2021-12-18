З 18 грудня 2021 року Росія офіційно залишила склад групи держав-учасниць Договору з відкритого неба.

У МЗС РФ повідомили, що рішення вийти з договору ухвалювалося важко.

– Ми пішли на цей крок на користь зміцнення міжнародної безпеки. Одним із вагомих аргументів стала тоді участь у договорі США, які виступали за транспарентність у військовій галузі, але не поспішали відкривати свою територію для застосування заходів довіри, – зазначили у МЗС Росії.

У російському відомстві вважають, що договір “пав жертвою внутрішньої боротьби різних груп впливу в США”, і поклали всю відповідальність за нібито деградацію договору на Сполучені Штати Америки.

Договір про небо підписали 24 березня 1992 року в Гельсінкі. Його учасниками стали 27 держав. Цілями документа були сприяння більшій відкритості військової діяльності, а також зміцнення безпеки. Країни зобов’язувалися дозволяти іншим сторонам договору здійснювати над своєю територією спостережні польоти з використанням фото- та відеозйомки.

У листопаді 2020 року США оголосили про вихід із договору, звинувативши РФ у його порушенні та обмеженнях на польоти над Чечнею та Калінінградському районі.

Раніше Міністерство закордонних справ РФ опублікувало пропозицію щодо проектів Договорів між США та Росією, а також НАТО та РФ, щодо гарантій безпеки.

Джерело: МЗС РФ