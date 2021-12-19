Хочу Україну та Північний полюс: канадська газета зробила карикатуру на Путіна

У Канаді зробили карикатуру на президента Росії Володимира Путіна.

Художник Тео Мудакіс із Toronto Star зобразив умовний лист глави РФ до Санти.

Видання опублікували малюнок, на якому зображений Санта-Клаус із листом від очільника Кремля.

Автор карикатури, зважаючи на агресію Росії, поміркував, що бажаєотримати президент Росії.

У руках Санта-Клаус тримає лист, який надійшов із Росії. Підпис свідчить про те, що відправником є Володимир Путін. Різдвяний персонаж зосереджено читає його замовлення.

– Дорогий Санта! Хочу отримати те, що моє. 1. Україну. 2. Північний полюс, – написано у листі.

Нагадаємо, що не лише Канада тролила Путіна. У 2020 році в офіційному акаунті України у соцмережах відповіли представництву Росії, що назвало окупований Крим своїм. У дописі показали фото очільника Кремля, на якому він занурюється у глибини Чорного моря.

– Кримські води бачили потворніших істот, – таким був підпис.

Очільник Міністерства оборони України Олексій Резніков закликав країни допомогти наступальним озброєнням через плани Росії розпочати широкомасштабну війну.

Про це він заявив під час відповіді на запитання журналістів за підсумками зустрічі з міністром оборони Данії Тріне Брамсен.

Джерело: Toronto Star