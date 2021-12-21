Путін вважає, що США розмістять в Україні гіперзвукову зброю, аби пригрозити РФ

США працюють над створенням гіперзвукової зброї, яку в майбутньому “поставлятимуть” до України, що становить серйозну загрозу для Росії.

Із такою заявою 21 грудня виступив президент РФ Володимир Путін.

– У США немає поки що гіперзвукової зброї, але ми знаємо, коли вона з’явиться. Це ж не приховати, все фіксується. Випробування проходять успішно, неуспішно – ясно, нам приблизно зрозуміло, коли це буде. Ну, і поставлятимуть Україні гіперзвукову зброю, – заявив він на засіданні колегії Міноборони РФ.

На думку Путіна, під цим прикриттям офіційний Вашингтон зможе “озброювати і штовхати до Росії екстремістів”. Він також зауважив, що це не омине і Кримський півострів.

Водночас Путін нагадав про російську перевагу у вигляді гіперзвукової протикорабельної крилатої ракети Циркон (інша назва – 3M22).

– Це не означає, що завтра її застосовуватимуть, тому що у нас Циркон вже є, а в них поки що немає. Не означає, що завтра застосовуватимуть, але під цим прикриттям озброять і штовхатимуть на Росію екстремістів із сусідньої держави, в тому числі на окремі регіони РФ, скажімо, на Крим. За вигідних, як вони вважають, для себе обставин, – зазначив він.

Наприкінці свого виступу президент РФ вкотре нагадав, що Кремль не збирається “безвільно дивитися на загрози”, які західні країни нібито створюють для Росії.