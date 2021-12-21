У Кремлі вважають розширення складу НАТО “перетином червоної лінії”

Росія не сприймає подальше розширення НАТО. Вона розглядатиме його як “перетин червоної лінії”. Про це повідомив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

– Наша позиція про розширення НАТО добре відома – це буде червоною лінією, якщо Альянс продовжить пересуватися дедалі ближче до кордонів Російської Федерації, – зазначив він.

Водночас міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що США нібито нарощують військову присутність біля кордонів Росії. За його словами, у країнах Східної Європи на ротаційній основі начебто розміщено американські підрозділи загальною чисельністю близько 8 тис. військовослужбовців.

Відповідні заяви лунають на тлі того, що Росія сама продовжує стягувати війська до кордону з Україною. Про це повідомляють західні ЗМІ з посиланням на джерела у розвідці США.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг також днями заявив, що в Альянсі не бачать ознак того, що кількість російських військ поблизу кордонів України скорочується.

Крім того, заяви про червоні лінії лунають з боку Кремля на тлі вимог, які Росія висунула США та Північноатлантичному альянсу. Так, Кремль вимагає не розширювати НАТО, зокрема не включати до його складу Україну та Грузію.

Ще одна вимога стосується усіх країн-членів Північноатлантичного альянсу. Росія хоче, щоб вони зобов’язалися не вести будь-яку військову діяльність в Україні, а також на території інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії.

Також Росія вимагає від НАТО регулярно інформувати одне одного про оцінки загроз і викликів безпеці, звітувати про свої військові навчання та маневри.

Зі свого боку Міністерство закордонних справ України наголосило, що лише члени НАТО та Україна можуть вирішувати питання щодо розвитку своїх відносин. Водночас в Альянсі вкотре підтвердили підтримку України та нагадали, що ескалація конфлікту матиме серйозні наслідки для Росії.