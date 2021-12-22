У Підмосков’ї протягом кількох днів проводилися змагання з військово-патріотичного виховання. Школярі змагалися у таких дисциплінах, як читання карт, стрілянина, та брали участь у вікторинах з історії.

Змагання частково фінансувалися Кремлем.

– Батьки та діти розуміють, що ця агресивна оболонка навколо нас стискається, твердіє, – сказав Святослав Омельченко, ветеран спецпідрозділу КДБ, засновник групи Вимпел, яка проводить захід.

Протягом останніх восьми років російський уряд просував ідею про те, що Росія оточена ворогами, пропускаючи цю концепцію через національні інститути: школи, збройні сили, ЗМІ та православну церкву.

– Влада активно продає ідею війни, – сказав Дмитро Муратов, редактор російської Нової газети, лауреат Нобелівської премії миру цього року.

Виступаючи у вівторок перед російським військовим керівництвом, Путін наполягав, що Росія не бажає кровопролиття, але готова відповісти військово-технічними заходами на те, що президент назвав агресивною поведінкою Заходу в східному регіоні Європи.

Чотирирічна програма вартістю $185 млн, започаткована Кремлем цього року, спрямована на різке підвищення патріотичного виховання росіян, зокрема, планується залучення не менше 600 тис. дітей у віці 8 років до лав організації Юнармии (Молода армія).

А для дорослих є політичні телепередачі, наприклад, Москва. Кремль. Путін, у якій розповідають про фашистський переворот в Україні та про Захід, що прагне знищити Росію.

І всіх їх об’єднує майже священна пам’ять про перемогу Радянського Союзу в Другій світовій війні.

Олексій Левінсон, керівник Левада-центру, незалежної московської соціологічної агенції, називає цю тенденцію мілітаризацією свідомості росіян. Згідно з опитуваннями центру, у 2018 році армія стала найавторитетнішою інституцією країни, перевершивши навіть президента. Цього року частка росіян, які заявили, що вони побоюються світової війни, досягла найвищого рівня з 1994 року – 62%.

За словами Левінсона, це не означає, що росіяни вітатимуть кровопролитне територіальне завоювання України.

У Росії щорічно святкують перемогу над нацистською Німеччиною саме у Великій Вітчизняній війні, а не у Другій світовій війні. Замість вшанування пам’яті 27 млн ​​загиблих, Кремль застосовує наратив про Другу світову війну, стверджує, що Росії загрожують вороги, які прагнуть її знищення.

Минулого тижня на державному телебаченні в новинному шоу висміювали погрози санкціями проти Росії з боку тих, “хто не знає, як налякати народ, який втратив понад 20 млн чоловіків, жінок, людей похилого віку та дітей в останній війні”.

Згідно з опитуванням, проведеним Левадою минулого тижня, 39% росіян заявили, що війна між Росією та Україною неминуча або дуже ймовірна. Половина заявила, що Сполучені Штати та НАТО винні у зростанні напруженості, і не більше 4% – у всіх вікових групах – заявили, що винна саме Росія.

Росія не агресор

Переконання всього суспільства в тому, що Росія не агресор, відбиває основну ідеологію радянських часів: країна веде лише оборонні війни. Уряд навіть виділив гроші на фільми, присвячені цій темі: у квітні Міністерство культури РФ ухвалило, що історичні перемоги Росії та миротворча місія Росії є одними з пріоритетних тем для кінопродюсерів, які шукають державне фінансування.

– Зараз просувається ідея, що Росія – миролюбна країна, яка постійно оточена ворогами, – сказав Антон Долін, російський кінокритик.

При цьому опитування показують, що молоді люди більш позитивно ставляться до Заходу, ніж росіяни старшого віку, а ейфорія від анексії Криму розсіялася на тлі економічної стагнації.

Джерело: The New York Times

Фото: Юнармия