Росія вимагає від США та НАТО так званих гарантій безпеки. Які, зокрема, передбачають заборону на вступ України до Альянсу. При цьому сама Україна на вимогу Москви брати участі у цих переговорах не повинна.

– Точка зору президента, точка зору адміністрації така, що право суверенних держав обирати партнерів та союзи – це базовий принцип європейської безпеки. Стосунки НАТО з Україною – це питання лише України й 30 союзників, – зазначила речниця Білого дому Джен Псакі.

При цьому Сполучені Штати не проти переговорів із Росією. Однак навіть за умови координації цих переговорів із європейськими партнерами та зниження градуса напруги з боку Кремля, поки деескалації у Держдепі не бачать.

– Жодна країна, якою б великою, якою б могутньою вона не була, яку би військову міць вона не мала, незалежно від того – є у неї ядерна зброя, чи ні, жодна країна не має права диктувати чи визначати кордони, знущатися з менших державам, залякувати, примушувати їх, переслідуючи таким чином власні інтереси, – заявив речник Держдепу Нед Прайс.

Замість переговорів, президент РФ Володимир Путін вимагає юридичних гарантій нерозширення НАТО та лякає росіян гіперзвуковою зброєю, яку США начебто збираються розмістити в Україні.



При цьому Путін у своєму виступі перед російським військовим командуванням не згадав про десятки тисяч військових поблизу українського кордону.

Сполучені Штати опрацьовують різні варіанти розвитку подій – зокрема і найгірші. Як пише видання The Washington Post, у Білому Домі розроблять план надання допомоги на випадок, якщо Росія захопить владу в Україні.