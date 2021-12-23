Перед прес-конференцією президента РФ Володимира Путіна журналістів, котрі беруть у ній участь, перед входом у виставковий зал Манеж у Москві обробляють частинками срібла.

Про це повідомила прес-секретарка керуючого справами президента Росії Єлена Крилова в ефірі одного із прокремлівських каналів.

За її словами, це один із вжитих заходів через пандемію, адже під час підготовки прес-конференції особлива увага приділялася санітарно-епідеміологічним вимогам.

Крилова зазначила, що у виставковому центрі поставили “унікальний прилад, який спеціально оброблятиме сріблом всіх журналістів”.

— Це абсолютно безпечно, навпаки, я б сказала, це навіть корисно, — сказала Крилова.

Окрім цього у виставковому залі стільці розставили з дистанцією у півтора метри, а ще встановили санітайзери.

Видання Meduza зазначає, що срібло дійсно використовується в сучасній медицині, але його антибактеріальні властивості застосовують здебільшого під час опіків. А в сучасній медицині срібло зазвичай використовують не для боротьби з вірусами, а для боротьби з бактеріями.

Медичний редактор видання Дар’я Саркісян наголосила, що їй не вдалося знайти жодних офіційних рекомендацій від лікарських організацій або організацій охорони здоров’я, які б пропонували використовувати срібло таким чином для дезінфекції.

Саркісян пожартувала, що з таким самим успіхом “можна було просто покликати гурт Serebro – ефективність така є, але так хоча б веселіше”.