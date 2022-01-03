РФ своїми діями намагається перевірити Європу – прем’єр-міністр Польщі

Російська Федерація своїми нинішніми діями намагається перевірити, наскільки далеко вона зможе просунутися вглиб європейського континенту.

Таку думку на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook висловив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький.

– Тому ми маємо залишатися солідарними та єдиними! – наголосив політик.

За його словами, президент Росії Володимир Путін використовує силові методи у різних сферах: зокрема, намагається надавати економічний вплив на своїх супротивників.

– Він знає, що його влада залежить від ціни на блакитне паливо. Путін робить усе, аби тримати Європу залежності від своїх поставок, – резюмував прем’єр-міністр Польщі.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що у всьому підтримує Україну, якщо це стосується збереження її територіальної цілісності, а також демократичного устрою.

Дуда зазначив, що отримує інформацію про ситуацію на українсько-російському кордоні від польських служб та союзників Польщі.

Президент також наголосив, що ситуація дуже серйозна і він нічого не виключає.