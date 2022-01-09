Розколовся навпіл: у китайському аеропорту згорів вантажний літак РФ

У Китаї вщент згорів російський вантажний літак Ту-204 компанії Авіастар-Ту. Пожежу гасили більше десяти рятувальників.
Інцидент стався вранці 8 січня в аеропорту Ханчжоу. Внаслідок пожежі хвостова частина російського літака буквально відокремилася від носової.
Вісім членів екіпажу Ту-204 вчасно покинули борт, тому обійшлося без постраждалих.
Aviastar’s TU204 fire accident in Hangzhou (HGH/ZSHC).
RA-64032 (Cainiao Special Livery) pic.twitter.com/Huske2kaIR
— ChinaAviationReview (@ChinaAvReview) January 8, 2022
У мережі з’явилося коротке відео, де помітно, як китайські рятувальники намагаються врятувати від полум’я залишки російського літака.
Автор відео вирішив додати веселу музику під ці кадри, що викликало непорозуміння.
– Ви пишаєтеся тим, що трапилося… Музика це підтверджує.
– Ні, дане відео було взято зі сторінки користувача TikTok.
На момент пожежі на борту Ту-204 26 тонн гасу і 20 тонн інших вантажів.
Влада Китаю запевнила, що розслідування інциденту вже почалося. Вже відомо, що російський літак почав диміти під час буксирування літака для вильоту до Новосибірська.
Джерело: Simple Flying
Фото: Віталій Трубников