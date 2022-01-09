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Розколовся навпіл: у китайському аеропорту згорів вантажний літак РФ

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Розколовся навпіл: у китайському аеропорту згорів вантажний літак РФ

У Китаї вщент згорів російський вантажний літак Ту-204 компанії Авіастар-Ту. Пожежу гасили більше десяти рятувальників.

Розколовся навпіл: у китайському аеропорту згорів вантажний літак РФ / 2 фотографии

Інцидент стався вранці 8 січня в аеропорту Ханчжоу. Внаслідок пожежі хвостова частина російського літака буквально відокремилася від носової.

Вісім членів екіпажу Ту-204 вчасно покинули борт, тому обійшлося без постраждалих.

У мережі з’явилося коротке відео, де помітно, як китайські рятувальники намагаються врятувати від полум’я залишки російського літака.

Автор відео вирішив додати веселу музику під ці кадри, що викликало непорозуміння.

– Ви пишаєтеся тим, що трапилося… Музика це підтверджує.

– Ні, дане відео було взято зі сторінки користувача TikTok.

На момент пожежі на борту Ту-204 26 тонн гасу і 20 тонн інших вантажів.

Влада Китаю запевнила, що розслідування інциденту вже почалося. Вже відомо, що російський літак почав диміти під час буксирування літака для вильоту до Новосибірська.

Джерело: Simple Flying

Фото: Віталій Трубников

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