Відсутність деескалації біля кордону України створює у США відчуття надзвичайної ситуації. Про це заявив посол Сполучених Штатів Америки у Москві Джон Салліван в ефірі російського телеканалу Дождь.

— На мій погляд, ситуація на кордоні не змінювалася відтоді, як директор ЦРУ Бернс приїжджав сюди на початку листопада, щоб висловити наші побоювання щодо загострення ситуації, яке ми спостерігали минулого року на кордоні з Україною, – заявив Салліван.

Щодо небезпеки масового вторгнення РФ в Україну, Салліван зазначив, що у США вважають це “дуже реальною загрозою”.

— У нас є гостра проблема в Україні. Ситуація загострюється масованим стягуванням російських військових сил до кордону з Україною. У США це створює відчуття надзвичайної ситуації, і ви чули, як держсекретар Блінкен говорить про необхідність деескалації, а заступниця держсекретаря сказала про це напередодні, – наголосив він.

Посол США також зауважив, що принцип прийняття нових країн до НАТО не може бути переглянутий, адже він “пройшов перевірку часом відтоді, як у 1949 році було ухвалено Північноатлантичний договір”.

Салліван заявив, що рішення про розширення Альянсу ухвалюють лише учасники НАТО та країна, яка прагне вступити в об’єднання, у цьому полягає відповідь Заходу на пропозицію Москви про неприйняття в НАТО нових країн-учасниць.

10 січня у Женеві відбулися переговори між делегаціями США та Росії. Вони тривали протягом майже восьми годин із перервою на ланч.

Під час переговорів Росія висунула США принципові умови для досягнення прогресу в інших питаннях. Одна із них – відмова від “освоєння територій” держав, які стали членами Альянсу після 1997 року.