Польська з помилками: Варшава звинуватила РФ у кібератаці проти України

Кібератаки на сайти українських державних установ має ознаки роботи Російської Федерації проти країн Заходу.

Таку думку заявив представник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарін.

За його словами, повідомлення, розміщене на українських держсайтах, має дезінформаційний характер.

– Зміст повідомлення, розміщеного агресорами на сайтах, було написано, зокрема, польською мовою, але в ньому були серйозні помилки, що свідчить про те, що текст написаний кимось, для кого польська мова не рідна, – зазначив він.

Спікер зазначив, що в ситуації, що склалася, задіяна третя сторона, яка намагається розпалити конфлікт між Польщею та Україною.

Жарін також додав, що такі дії – частина постійної лінії наративу РФ щодо країн Центральної Європи.

– Дії російських служб, спрямовані на відносини між Польщею та сусідніми країнами, є перманентним елементом ворожої політики Москви щодо країн Центральної Європи. Тому останню атаку слід оцінювати через призму ширших дій Росії проти Заходу, – пояснив політик.

Він також додав, що кібератаки та дезінформація, яку поширює Росія, потрібно трактувати через призму посилення агресії Кремля проти НАТО та України.