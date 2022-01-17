Напруга на кордоні з Україною навряд чи зможе покращити рейтинг Путіна – Times

Президент Росії Володимир Путін може створювати напругу на кордоні з Україною, щоб підвищити свій рейтинг. Однак ознак того, що росіяни готові знову об’єднатися навколо свого лідера, як у 2014 році, мало.

Про це повідомляє The Times, пояснюючи, що зараз російські пенсіонери, які раніше скаржилися на українську владу, більше нарікають на продуктові ціни.

– Якщо президент Путін сподівався, що патріотичне піднесення відверне увагу від незадоволення через ціни на продукти та посилить його популярність, що падає, то він не побачив такої відповіді. Немає того тріумфального націоналізму, з яким зустрічали анексію Криму в 2014 році, – зазначає видання.

За інформацією видання, рейтинг Володимира Путіна опустився до 32%, зокрема частково через санкції Заходу. Також видання звертає увагу на те, що державне російське телебачення зараз роздмухує полум’я війни, однак його риторика більш стримана, ніж вісім років тому.

Зазначимо, що наступні президентські вибори заплановані в Росії на березень 2024 року.

Тим часом голова ОБСЄ Збігнєв Рау повідомив, що станом на сьогодні ризик виникнення нової війни в Європі значно вищий, ніж протягом останніх 30 років.

Він переконаний, що ОБСЄ повинна сконцентруватися на вирішенні проблем у сфері безпеки у Східній Європі, зокрема на мирному врегулюванні збройного конфлікту на українському Донбасі.