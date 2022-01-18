В очікуванні санкцій: у РФ найбільше падіння фондового ринку з початку пандемії

Увечері 18 січня індекс Московської біржі впав на 7,39%, до 3297,12 пункту. Таким чином, основний індикатор російського фондового ринку опустився до найнижчого рівня з лютого 2021 року — 3306,12 пункту.

Про це свідчать дані індексів МосБіржі та РТС. Таке падіння пов’язується з очікуванням санкцій Заходу проти Росії.

Станом на 19.45 вівторка індекс МосБіржі знаходиться на рівні 3 328,94 пункту, що є падінням на 6,5%.

Востаннє індекс МосБіржі падав більш ніж на 5% протягом торгового дня лише на початку пандемії коронавірусу, 15 квітня 2020 року.

Водночас індекс РТС (“Российская Торговая Система” – Ред.) обвалився на 7,29% до позначки 1 367,45.

За підсумками 2021 року зростання індексу МосБіржі становило понад 15%, а історичний максимум було зафіксовано на рівні 4292,68 пункту на торгах 14 жовтня 2021 року, свідчать дані біржі.

Станом на 19.45 обвал російських індикаторів сповільнився.

Здешевшання вказаних акцій почалося після невдалих переговорів Росії з США і НАТО, а також погроз введення санкцій зі сторони країн Заходу. За даними експертів, все це забезпечило масштабний відтік інвесторів.

Санкції проти РФ в разі вторгнення в Україну

Різкий обвал фондових ринків стався після завершення переговорів міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок.

14 січня американський сенатор-республіканець Марко Рубіо презентував законопроєкт про санкції проти Росії. Так, проектом передбачається, що візи та майно політичного керівництва Росії, зокрема і президента РФ Володимира Путіна, будуть заблоковані на території США, якщо російські війська вторгнуться на територію України. Ці та інші рестрикції щодо Росії, згідно з проектом закону, будуть вимагатись від інших західних партнерів Сполучених Штатів.

Раніше речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що розвиток ситуації навколо України залежить від Кремля, який має обрати шлях ескалації та санкцій або шлях діалогу та дипломатії.

Зокрема, прессекретар Адміністрації президента США підтвердила інформацію, що Росія готує провокації для проведення нового військового вторгнення на територію України.