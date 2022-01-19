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Поклонська не поїде послом РФ до Кабо-Верде

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Наталія Поклонська

Колишня українська прокурорка та ексдепутат Держдуми РФ Наталя Поклонська не поїде послом в африканську країну Кабо-Верде.

В МЗС РФ у коментарі радіо Ехо Москви повідомили, що її від’їзд скасовується з особистих причин. Що це за особисті причини у відомстві не уточнили.

Російське видання Znak.com повідомило, що причиною того, що Поклонська після трьох місяців після призначення так і не поїхала в Кабо-Верде, може бути відсутність агремана. Це своєрідна згода на призначення головою дипломатичного представництва. При цьому країна перебування, яка не згодна з призначення конкретної особи послом, може не пояснювати мотиви свого рішення.

Поклонська у коментарі цьому ж виданню розповіла, що сама не знає, коли відправиться у Кабо-Верде. За її словами це рішення залежить не від неї.

Її призначили послом в африканську острівну країну Кабо-Верде ще в середині жовтня. За це призначення вона ґречно дякувала Путіну та назвала його “довгоочікуваним”. За її словами, це призначення не заслання, а “велика радість”.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на призначення Поклонської послом та заявило, що вимагатиме вимагатиме її екстрадиції із Кабо-Верде.

У відомстві нагадали, що колишня прокурорка російської окупаційної адміністрації Криму розшукується в Україні за державну зраду та перебуває під санкціями низки країн.

Джерело: Ехо Москви, Znak

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