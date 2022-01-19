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Росія завершила виведення військових ОДКБ із Казахстану

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Росія завершила виведення військових ОДКБ із Казахстану

Росія завершила виведення з Казахстану своїх військових, які були там у складі сил Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Чотири літаки військово-космічних сил Росії з російськими військовими на борту вилетіли з міст Нур-Султан та Алма-Ати додому.

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На цих літаках повернуться додому останні підрозділи сил та командування на чолі з генерал-полковником Андрієм Сердюковим.

Раніше літаками військово-транспортної авіації Росії додому повернулися військові контингенти Вірменії, Білорусі та Таджикистану. Сили Киргизстану повернулися додому, здійснивши марш у складі колони зі штатною технікою та озброєнням.

Раніше військові країн ОДКБ взяли під свій контроль низку державних, військових та соціально значущих стратегічних об’єктів у Казахстані.

Джерело: Міноборони РФ

Фото: Pixabay

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