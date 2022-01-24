Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ / Росія

Через падіння курсу рубля: ЦБ РФ призупинив закупівлю валюти

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Банк России

Центральний банк Російської Федерації вирішив тимчасово призупинити закупівлю іноземної валюти на внутрішньому ринку через зниження курсу рубля.

Це дозволило стабілізувати курс і навіть трохи відновити його, сказано в повідомленні Банку Росії.

Зокрема, курс рубля по відношенню до долара та євро опустився приблизно на 50 копійок: долар зараз коштує 78,7 рублів, а євро – 88,9.

– Це рішення прийняте з метою підвищення передбачуваності дій грошової влади та зниження волатильності фінансових ринків, – повідомили у прес-службі регулятора.

Закупівлю іноземної валюти буде відновлено після стабілізації ситуації на фінансовому ринку, пояснили у Центробанку.

У прес-службі регулятора також додали, що фахівці постійно відслідковують ситуацію і мають достатню кількість інструментів, які дозволяють запобігти загрозам фінансової стабільності РФ.

Читайте
Незначне здешевшання євро й долара: курс валют на 24 січня

Нагадаємо, раніше економіст та експерт Джорджтаунського університету Андерс Аслунд повідомив, що на тлі загрози російського вторгнення вартість українських євробондів у доларах впала на 300 базисних пунктів.

Їхня прибутковість коливається в межах 11-15%, тому Україна на даний момент практично не бере участі в операціях на міжнародному фінансовому ринку.

Крім того, привабливість різко втратив і російський рубль на тлі напруження, що посилюється, у відносинах Росії із Заходом і завзятої інфляції в країні.

Джерело: Банк Росії

Фото: Банк Росії

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка