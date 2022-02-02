Оприлюднено нові докази постійного нарощування російської військової техніки та розгортання військ навколо України, а нові супутникові знімки свідчать про подальше розширення військової присутності у кількох місцях у Білорусі, анексованому Криму та на заході Росії.

Знімки, які зробила та проаналізувала компанія Maxar, свідчать, що за останні кілька місяців відбувається розширення діючих російських військових полігонів та гарнізонів у радіусі близько 220 км від українського кордону. Деякі з них знаходяться за кілька десятків км від кордону.

За останні два тижні російські війська було перекинуто до Білорусі. У міністерстві оборони Росії та Білорусі заявляють, що розгортання військ відбувається напередодні великих навчань, які відбудуться цього місяця.

У супровідній записці компанія Maxar говориться, що подібне розгортання відображає підвищений рівень активності та готовності. У компанії також стверджується, що останні знімки демонструють нову фазу російської активності.

За її словами, раніше в більшості випадків поблизу місць дислокації спостерігалося невелика кількість військ РФ або нове обладнане житло для додаткового персоналу, що говорить про те, що деякі підрозділи, можливо, були заздалегідь розміщені або перекинуті.

Ситуація почала змінюватися

– За останні пару тижнів у Білорусі було помічено кілька нових значних військових дислокацій, – йдеться у заяві компанії.

Крім того, практично в кожному місці розгортання в Білорусі, анексованому Криму та на заході Росії було помічено намети для військовослужбовців/укриття для особового складу, що говорить про те, що підрозділи тепер супроводжуються військами та підвищили загальний рівень готовності.

В Maxar порівняли знімки вересня та кінця січня одного і того ж військового табору в Новоозерному, що в окупованому Росією Криму. На знімках видно значне збільшення активності, біля табору зведені намети.

– Це означає, що табір готовий до розміщення військ, хоча наразі немає жодних доказів прибуття військ, – йдеться у повідомленні.

Компанія зазначає, що місцеві військові тренування (включно стрільба з артилерії та маневри) проводилися на численних майданчиках для навчань.

На знімках також видно кратери від ударів на двох полігонах у Росії: Погоново та Персіановський. Персіановський знаходиться приблизно за 50 км від українського кордону, коли Погоново – приблизно 220 км від кордону.

На цьому знімку від 28 січня 2022 показані кратери від ударів на Персіанівському полігоні в Росії.

На цьому знімку полігону Йосиповичі в центральній частині Білорусі показано розміщення балістичних ракет малої дальності Іскандер.

Аналітик з питань оборони, який спеціалізується на Росії та Білорусі, Конрад Музика з консалтингової компанії Rochan Consulting, заявив, що, на його думку, зараз в Україні дислоковано від 74 до 76 російських батальйонних тактичних груп (БТГ).

Батальйонні тактичні групи зазвичай складаються приблизно з 1 тис. солдатів разом із підрозділами підтримки.

Експерт стверджує, що з першого тижня січня Росія перекидає свої сили зі Східного військового округу – за тисячі кілометрів від Сибіру – до Західної Росії та Білорусі.

Подібну інформацію раніше повідомляли аналітики з CIT.

– Розмір цього розгортання є значним, можливо, до 15-20 БТГ, – написав Музика.

Він також повідомив, що російські сухопутні війська розгорнули підрозділи, що включають балістичні ракети малої дальності Іскандер, у Білорусі та частинах Росії, близьких до України. За його підрахунками, поблизу України знаходиться щонайменше 48 пускових установок.

Фото: Maxar, Depositphotos