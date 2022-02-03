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Кремль хоче оголосити Deutsche Welle “іноагентом” та припинити мовлення на території Росії

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Кремль хоче оголосити Deutsche Welle “іноагентом” та припинити мовлення на території Росії

Російська Федерація планує накласти санкції проти німецької медіакомпанії Deutsche Welle. Її мовлення на території РФ буде заборонено.

Про це йдеться у заяві російського МЗС, оприлюдненій 3 лютого. Найближчим часом медіакомпанія Deutsche Welle отримує статус “іноземного агента”.

Серед санкцій – закриття кореспондентського пункту DW у Москві, припинення мовлення, а також позбавлення співробітників російського бюро DW акредитації.

Причиною такого рішення стала заборона супутникової та онлайн-трансляції російського телеканалу RT DE у Німеччині.

Російське МЗС пригрозило, що складе закритий список німецьких громадян, які нібито причетні до “обмеження мовлення RT DE та тиску” на російський держтелеканал.

Прогнозується, що особам, які опиняться у цьому списку, в’їзд на територію Росії буде заборонено.

Джерело: МЗС РФ

Фото: Depositphotos

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