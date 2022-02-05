Російські війська перебувають у завершальній стадії бойової готовності. Про це пише американське видання The New York Times.

Хоча наміри Кремля досі незрозумілі, українські офіційні особи останнім часом стурбовані становищем на окупованому Кримському півострові, де Росія розмістила додаткові 10 000 військовослужбовців, включаючи піхоту та повітрянодесантні війська. Деякі підрозділи було переведено на вищий рівень готовності.

Повідомляється, що такі маневри Кремля можуть означати, що Росія готується до початку воєнних дій.

Видання The New York Times також опублікувало знімки, зроблені технологічною компанією Maxar Technologies, на яких видно скупчення військ у Криму, а саме у Бахчисараї.

Проте не лише Крим

Вздовж більшої частини українського кордону аналітики спостерігають те, що вони називають майже хрестоматійним прикладом того, як сучасні збройні сили завершують останні приготування до війни.

Військові аналітики відзначають нарощування Росією матеріально-технічної інфраструктури: госпіталів та підрозділів зв’язку, елементів радіоелектронної боротьби, призначених для порушення зв’язку супротивника, авіації та додаткових військ для укомплектування обладнання, яке було завезли раніше.

Росія нещодавно розгорнула дві додаткові батальйонні тактичні групи – боєздатні сили чисельністю до 1000 осіб плюс танки, бронетехніка та артилерія. Це також включає одну групу повітрянодесантних військ та другу, яка прибула з 10 ешелонами техніки та бронетехніки.

За оцінками українських військових чиновників, у дорозі ще додаткові сили, зокрема підрозділ національної гвардії.

Фото: Міноборони РФ