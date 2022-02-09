Нові жорсткі санкції, які чекають на Росію в разі вторгнення її військ в Україну, можуть здійснити дестабілізуючий вплив на російську економіку.

Про це йдеться в аналітичному звіті агентства S&P Global Ratings. Він стосується наслідків ескалації геополітичної напруги між Росією та Заходом через ситуацію довкола України та потенційного посилення санкцій проти РФ.

– Ескалація напруженості між Росією та Заходом через Україну та потенційні санкції у відповідь можуть мати дестабілізуючий вплив на російську економіку… Жорсткі санкції щодо РФ залишаться ризиком, який підриває довгострокові перспективи зростання її економіки, – зазначають в S&P.

У рамках базового сценарію, який розробили експерти агентства, на початковому етапі РФ зможе впоратися із негативним впливом санкцій завдяки своїй консервативній макроекономічній політиці, а також сильним бюджетним та зовнішньоекономічним показникам.

– Водночас більш негативний розвиток ситуації в рамках найбільш несприятливого сценарію може призвести до впровадження більш жорстких санкцій стосовно основних експортних товарів Росії та до різкого зростання світових цін на енергоносії, – вважають експерти.

В агентстві нагадують, що Росія є другим за величиною виробником нафти в світі. За оцінками експертів, введення щодо російського експорту нафти таких же санкцій, як колись до Ірану, може спровокувати світову енергетичну кризу, під час якої ціни на нафту зростуть більше ніж до $100 за барель.

В агентстві зазначають, що жорсткі санкції щодо окремих російських експортерів сировинних товарів також можуть дестабілізувати глобальні ринки. На думку експертів, це обумовлює низьку ймовірність їх запровадження.

Водночас експерти прогнозують, що негативний вплив жорстких санкцій на банківську систему РФ може бути контрольованим.

– На нашу думку, російська банківська система є більш стійкою, ніж у минулі роки, і значною мірою адаптувалася до дії санкцій, оскільки більшість великих державних банків перебувають під секторальними санкціями з 2014 року, – сказано в звіті.

При цьому експерти S&P наголошують: якщо буде обмежено доступ великих російських банків до фінансових систем Сполучених Штатів та єврозони, це негативно вплине на показники зовнішньої торгівлі Росії. Крім того, це вплине на здатність РФ здійснювати транскордонні платежі (наприклад, з погашення боргу).

В агентстві наголошують, що одним із наслідків ескалації геополітичного конфлікту між РФ та Заходом може стати зниження темпів зростання російської економіки в довгостроковій перспективі.

Нещодавно в Сенаті США погодили основну частину законопроєкту щодо запровадження санкцій проти РФ у разі вторгнення в Україну. Раніше сенатори допускали можливість запровадження деяких санкцій ще до вторгнення російських військ в Україну.

Джерело: S&P