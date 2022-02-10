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Лавров не виключив евакуацію частини російських дипломатів з України

Юлія Соколова редакторка стрічки
Сергій Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров не виключив можливості евакуації частини російських дипломатів з України.

Таку заяву він зробив після завершення переговорів з головою МЗС Великої Британії Елізабет Трасс.

За словами Лаврова, в Москві не відкидають можливості часткової евакуації неосновного дипломатичного персоналу з України на фоні аналогічних дій Сполучених Штатів Америки та Великої Британії.

– Ми вже задумалися самі: можливо саме англосакси щось готують, якщо вони евакуюють своїх співробітників (з України, – Ред.). Ми теж подивилися на їхні дії, і, мабуть, також порадимо неосновному персоналу наших дипломатичних установ на якийсь час поїхати додому, – оголосив Лавров.

Як відомо, наприкінці січня Держдепартамент США вирішив скоротити штат американського посольства в Києві через загрози з боку РФ. Йдеться про від’їзд другорядних співробітників та членів їхніх сімей. До такого ж кроку вдалася і Велика Британія.

Водночас в Євросоюзі наголосили, що поки що не збираються проводити евакуацію дипломатів та їхніх родин із України, оскільки для цього немає підстав.

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Джерело: РБК

Фото: Depositphotos

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