Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, якого переобрали на другий термін, у своїй промові після голосування закликав президента РФ Володимира Путіна “розв’язати зашморг на шиї України”.

Звертаючись до Росії, Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що кожна країна на землі має право на самовизначення і суверенітет і що Німеччина твердо стоїть на боці своїх східноєвропейських партнерів. Він зазначив, що російські війська на кордонах з Україною “неможливо неправильно зрозуміти”.

— Ми посеред військового конфлікту, у Східній Європі триває війна. За це відповідальна Росія. Розгортання російських військ неможливо зрозуміти неправильно – це загроза для України… Але її народ має право жити без страху й погроз, має право на самовизначення і суверенітет. Жодна країна у світі не має права руйнувати їх, і ми дамо рішучу відповідь кожному, хто спробує це зробити, – заявив Штайнмаєр.

Він зауважив, що Європа за десятиліття миру відвикла від думки, що війна можлива знову. За його словами, “мир не можна вважати чимось таким, що буде саме собою”, він також додав, що над досягненням миру “потрібно знову і знову працювати”.

Президент ФРН заявив, що нинішня ситуація викликає побоювання у всіх країн НАТО, та запевнив їх у підтримці Німеччини.

13 лютого у німецькому парламенті відбулися вибори, під час яких Франка-Вальтера Штайнмаєра обрали президентом країни на другий термін. 66-річний політик отримав 1 054 голосів від 1 425 поданих та здобув абсолютну більшість вже у першому турі.

Джерело: RND