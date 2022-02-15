Путін заявив, що РФ не влаштовують обіцянки про неприйняття України до НАТО

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Кремль під час переговорного процесу хоче вирішити питання, пов’язане зі вступом України в НАТО. Він наголосив, що обіцянка не приймати Україну до Альянсу Москву не влаштовує.

Про це він повідомив під час пресконференції за підсумками переговорів із канцлером ФРН Олафом Шольцом.

— От ви сказали чудову фразу: Кажуть, що найближчими роками Україна не буде в НАТО. Що означає – кажуть? Ми ж із вами повинні розуміти, що таке “кажуть” у міждержавних відносинах. Нам уже 30 років кажуть, що розширення НАТО не буде взагалі на жоден день у бік російських кордонів, а сьогодні ми бачимо інфраструктуру НАТО прямо біля нашого будинку, – сказав Путін.

За словами Путіна, заява, що Україну найближчим часом не включать до НАТО, не змінює ситуації в “історичній перспективі” для Кремля.

— Росія чує, що Україна не готова сьогодні до вступу до НАТО, ми знаємо цю тезу. І одразу кажуть, що її завтра не приймуть, а приймуть тоді, коли її підготують до цього. Але для нас це може бути вже пізно. Тому ми хочемо вирішити це питання зараз, ось прямо зараз, найближчим часом, у ході переговорного процесу мирними способами, – сказав Путін.

Президент Росії на додачу заявив, що Москва “сподівається, що її занепокоєння будуть партнерами почуті та прийняті всерйоз”.

Зі свого боку Шольц запевнив, що зараз питання розширення НАТО не на часі. Він додав, що не думає, що воно постане до кінця його каденції.

Наприкінці грудня МЗС Росії опублікувало проєкти договорів щодо безпеки зі США та НАТО. У списку бажань Кремля були, зокрема, нерозширення складу НАТО та вимога не включати до Альянсу Україну та Грузію.

У відповідь на такі забаганки Кремля генсек НАТО Єнс Столтенберг нагадав, що Україна та Грузія мають право самостійно обирати, до яких альянсів їм вступати. А Росія не може диктувати будь-якій країні, яким має бути цей вибір.