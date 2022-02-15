Яхта – ознака найвпливовіших та найбагатших. Саме у цьому, мабуть, впевнені в Росії. Адже російські олігархи володіють найбільшим у світі парком супер’яхт, а їхня сумарна вартість переважає увесь військово-морський флот країни.

Факти тижня дізналися, скільки та які лайнери приховують приватні флоти найвпливовіших росіян.

Володимир Путін

Нещодавно у порту Гамбурга помітили яхту президента Росії Володимира Путіна Graceful за €87 млн. Та щойно про судно стало відомо, розпочалася його велика евакуація до Калінінграда.

Німецьке видання Bild розповідає, що такі дії, скоріше за все, пов’язані зі страхом можливої конфіскації лайнера через нові санкції Заходу за російську агресію проти України.

Втім, це далеко не єдине суперлюксове судно в арсеналі російського президента. За словами російського опозиціонера Леоніда Мартинюка, Путін має ще чотири супер’яхти. На одній із них минулого року він зустрічав Олександра Лукашенка з сином.

Судно має назву Чайка. Воно було збудоване в Туреччині у 2009 році та спочатку називалося Сіріус. Довжина яхти – 54 м, на ній є SРА-басейн, джакузі, зона барбекю, шість кают, VIP-зона. Придбав Путін її за €30 млн.

Ще однією окрасою водного парку Путіна є яхта Олімпія вартістю $50 млн. Також у господаря Кремля є теплохід Росія та катер довжиною 20 м.

Як повідомляє депутат Держдуми Росії (2001-2012 роки) Генадій Гудков, охороняються яхти так само, як і будь-які резиденції очільника РФ. За бюджетні кошти судно – під захистом спецназу та навіть системи ППО.

Роман Абрамович

Власником яхти із найкрутішим цінником справедливо вважається російський олігарх Роман Абрамович, який і запустив тренд на наявність суперлайнерів у найвпливовіших та найбагатших у Росії.

Зіркою його приватного флоту вважається судно Eclipse завдовжки 164 м, вартістю $1,2 млрд.

Тут є два гелікоптерних майданчики, чотири катери та 20 скутерів. На кораблі навіть є свій винний льох та кінотеатр. Також яхта обладнана куленепробивним склом, системою попередження про ракетний напад та підводними сонарами.

Алішер Усманов

Його яхта Dilbar названа на честь матері мільярдера. Завдовжки вона 156 м. Тут є дві гелікоптерні платформи, джакузі, ліфти, кінотеатри та величезний басейн. За оцінками експертів, вартість цього дива інженерії сягає $600 млн.

Олег Дерипаска

Наближений до Путіна олігарх має розкішну яхту за $2 млн. Це судно наробило галасу. Але не через унікальність або вартість. Його прославила VIP-ескортниця Настя Рибка. Адже у компанії з нею був помічений Олег Дерипаска та віцепрем’єр російського уряду Сергій Приходько.

Дмитро Медвєдєв

Експрем’єр Росії володіє двома яхтами загальною вартістю €16 млн. Про це суспільство повідомив у своєму фільмі-розслідуванні опозиціонер Олексій Навальний.

Патріарх Кирило (Володимир Гундяєв)

У розпорядженні панотця 32-метрова яхта Паллада за €1,6 млн. Судно має чотири розкішні каюти. Тож Володимир Гундяєв може без показної скромності зустрічати там своїх дорогих гостей. Щоправда, виникає питання, звідки в раба Божого стільки грошей?

Леонід Мартинюк відносить патріарха теж до олігархів, адже той підпорядковується адміністрації президента та безпосередньо Путіну.

– Що Бог послав. Кирила призначено на цю посаду з активною участю адміністрації президента. Тому немає жодних сумнівів, що він абсолютно вписаний у ту саму владу, владну вертикаль. Але РПЦ при цьому ще й великий бізнес. Вони, відповідно, природно мають і розкішні яхти, – каже депутат Держдуми Росії (2007-2016 років) Ілля Пономарьов.

Мегаяхти російських чиновників та олігархів – це суперрозкішні палаци на воді. Вони символізують владу та корупцію в країні. Тому втратити їх можна так само швидко, як і отримати. А у разі повномасштабного вторгнення в Україну олігархи РФ мають великий ризик залишитися без своїх суден через санкції, запроваджені Заходом.