Протягом останніх тижнів західні медіа, посилаючись на дані розвідки, лякали українців датами, коли має відбутись новий напад Росії на Україну. Неодноразово лунала дата 16 лютого.

Водночас Офіційні представники Сполучених Штатів повідомляли, що ескалація на українсько-російському кордоні може відбутися ще до кінця зимової Олімпіади-2022 у Пекіні, закінчення якої заплановане на 20 лютого.

Як відомо, нападу 16 лютого не відбулося, а в Міноборони РФ навпаки заявляють, що почали відведення військ.

Яка насправді ситуація на кордонах України – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

На тлі повідомлень про нове російське вторгнення, 15 лютого Міністерство оборони РФ заявило, що Росія відводить свої збройні сили від українських кордонів, і військова техніка повертається на бази. У оборонному відомстві РФ зазначили, що більшість військ залишиться на своїх позиціях, тобто у прикордонних районах України, доки не будуть завершені російсько-білоруські навчання Союзна рішучість – 2022.

Після цього генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Альянс не спостерігає ознак зниження напруженості на кордоні Росії та України.

Увечері того ж дня президент США Джо Байден заявив із приводу ситуації з безпекою в Україні. Під час пресбрифінгу він заявив, що повідомлення російської сторони про відведення військ – це добрий знак, однак у Білому домі не можуть підтвердити цю інформацію. Мало того, президент Байден повідомив, що, за даними американських аналітиків, на кордоні з Україною перебуває понад 150 тис. російських військовослужбовців.

На заяву про відведення російських військ відреагував і глава МЗС України Дмитро Кулеба, який заявив, що відведення військ треба спочатку побачити, а потім словами Росії можна буде довіряти.

Сьогодні вранці, 16 лютого, у Міноборони РФ заявили, що відведення військ триває. Наразі війська, за даними російської сторони, відводяться після закінчення навчань в окупованому Криму. Цього разу російське міністерство оприлюднило фото та відео у підтвердження своїм словам.

У заяві про відведення військ йдеться, що свої дислокації залишають підрозділи південного військового округу, а саму техніку разом із військовослужбовцями доставлять до пунктів постійної дислокації військових частин.

– Частина маршруту автомобільної колони загальною протяжністю понад 500 км проходить дільницею траси Таврида через Керченську протоку кримським мостом. На маршруті організовано роботу постів дорожньо-комендантської служби, а супровід автоколон забезпечують екіпажі військової автомобільної інспекції, – йдеться у повідомленні.

При цьому російські журналісти з’ясували, що деякі підрозділи, які відводить ЗС РФ, мають місце своєї постійної дислокації недалеко від кордону України.

Про це повідомив представник Conflict Intelligence Team Руслан Левієв, організації, яка відстежує переміщення російських військ.

И параллельно с этим, вчера в Курск приехали тяжёлые огнемётные системы «Солнцепек» 2-го полка РХБЗ из Самары (Центральный военный округ). Такая вот «деэскалация». https://t.co/BZriZrJNEi — Руслан Левиев (@RuslanLeviev) February 16, 2022

Сьогодні на повідомлення про відведення російських військ відреагував президент Володимир Зеленський. За його словами, Україна поки що не бачить відведення військ РФ, а лише чує заяви про це з Москви.