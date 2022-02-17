“Кримнаш” і давно знайома пропаганда: Кремль опублікував чергові вимоги до США

МЗС Росії направило публічний коментар щодо відповіді США, пов’язаної із російськими пропозиціями на тему безпеки в Європі.

Окрім питань озброєння, військових навчань, політики “відкритих дверей” НАТО та конфігурації сил, у коментарі Кремля розлого відреагували на ситуацію щодо України.

“Ніякого вторгнення”

Росія вкотре дорікнула Заходу у поширенні “чуток” щодо ймовірного повномасштабного вторгнення в Україну. Такі звинувачення, як йдеться у документі, Кремль розцінює як “спробу чинити тиск” на РФ.

Читайте Українська розвідка не підтвердила відведення російських військ від кордонів

Зазначимо, що напередодні Міноборони Росії заявило про відведення військ, які є неподалік кордону з Україною. Того ж дня низка західних видань спростувала цю інформацію, посилаючись на джерела у політичних колах Заходу, а також у розвідці.

“Крим наш” і Будапештський меморандум

На думку російських дипломатів, “втрата Україною територіальної цілісності” – це нібито результат процесів, що відбулися всередині нашої країни.

Меморандум 1994 року на ці “обставини” (зокрема, йдеться про анексію Криму – Ред.) поширюватися “не може”.

Вкотре Кремль підтвердив, що анексія Кримського півострова навесні 2014 року анексією “не була”.

У документі перераховано головні пропагандистські аргументи накшталт захисту російськомовного населення, нібито легітимне голосування та “повернення” до складу РФ. Підсумувала ці “аргументи” вирішальна теза – “питання щодо належності Криму закрите”.

Україна і НАТО

Усвідомлюючи, що після набуття членства в Північноатлантичному альянсі, Україна підніме питання повернення Криму, РФ констатує, що збройний конфлікт “з усіма наслідками” стане реальністю.

У цьому випадку Кремль чомусь вже “рахується” з міжнародним правом, посилаючись на ст. 5 Вашингтонського договору.

Стаття п’ята (дослівно). У разі, якщо будь-яка з держав – членів Альянсу стає жертвою збройного нападу, усі інші без винятку члени Альянсу вважатимуть цей акт насильства збройним нападам на них усіх і вживуть усіх заходів, які вважатимуть за доцільне, щоб допомогти члену Альянсу, який зазнав нападу.

Окрім цього, наростаюча військова активність США і НАТО “безпосередньо біля російських кордонів” викликають “тривогу” Кремля.

Питання Донбасу

На думку МЗС Росії, конфлікт на Сході України має “суто внутрішньоукраїнський характер”. Зазначається, що Росія нібито не лише не є відповідальною за війну на Донбасі, а й усіма можливими способами “бореться за мир”.

Тоді як головним шляхом до завершення війни Кремль визначає “примус Києва до виконання Мінських домовленостей”, а також відмова країн НАТО від будь-яких спільних навчань із ЗСУ.

“Відведення” військ РФ від українських кордонів

Напередодні Росія заявила про початок відведення своїх військ та техніки від кордонів України. Водночас низка західних видань, посилаючись на високопосадовців США, Великої Британії та деякиї інших країн, назвали цю заяву неправдивою.

За даними видання Axios, протягом останніх днів Москва фактично збільшила свою присутність на кордоні на 7 тис. військовослужбовців. Окрім підтверджень з боку політиків, це доводять супутникові знімки та розвідувальні дані з відкритих джерел.

Видання The Guardian поспілувалося із очільником британської військової розвідки Джимом Гоккенгаллом. За його даними, поблизу українського кордону було зафіксовано збільшення кількості російської бронетехніки, вертольотів та навіть польовий шпиталь.

Посилаючись на американського політика, який захотів залишитися неназваним, видання The New York Times констатує, що напруженість різко зросла, оскільки Захід звинувачує РФ у брехні. Він підкреслив, що усі сторони дотримуються делікатних стратегій, аби уникнути звинувачень у разі війни.