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Путін закликав росіян із запасу на військові збори і підписав відповідний указ

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
владімір путін

Громадян Російської Федерації із військового запасу офіційно закликали на військові збори.

Відповідний указ, підписаний президентом Володимиром Путіним, з’явився ввечері 18 лютого.

У тексі документу перераховано військові та силові структури РФ, яких стосується даний указ.

– Закликати в 2022 році громадян Російської Федерації для проходження військових зборів у Збройних Силах Російської Федерації, військах національної гвардії Російської Федерації, органах державної охорони та органах федеральної служби безпеки, – йдеться у документі.

Забезпечення виконання указу покладено на уряд Росії, а також органи виконавчої влади її суб’єктів.

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Джерело: Интерфакс

Фото: Depositphotos

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