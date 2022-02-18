У Росії завтра відбудуться навчання сил стратегічного стримування. Російський пропагандистський ресурс ТАСС заявив, що під керівництвом президента РФ Володимира Путіна заплановано запуск ракет.

У відомстві зазначили, що під час навчань під керівництвом Путіна буде виконано запуски балістичних та крилатих ракет.

Як стверджують у Міністерстві оборони РФ, ці навчання були сплановані заздалегідь та мають на меті перевірити надійність озброєння стратегічних ядерних та неядерних сил, а також готовності органів військового управління, бойових розрахунків пуску, екіпажу бойових кораблів та стратегічних ракетоносців.

До навчань збираються залучати сили та засоби Повітряно-космічних сил РФ, Південного військового округу, Ракетних військ стратегічного призначення, Північного та Чорноморського флотів.

В агентстві додали, що в межах таких навчань зазвичай підводний ракетоносець Північного флоту стріляє міжконтинентальною балістичною ракетою у напрямку полігону Кура на Камчатці, а атомна субмарина Тихоокеанського флоту запускає ракету у напрямку полігону Чижа на півночі РФ.

16 лютого у Міноборони РФ заявили про продовження відведення своїх військ цього разу після завершення навчань в окупованому Криму. У заяві російського оборонного відомства йшлося, що підрозділи Південного військового округу повертаються ешелонами до пунктів постійної дислокації через Кримський міст.

Зі свого боку, українська розвідка не підтвердила, що Росія відвела свої війська від кордонів України.

У США вважають, що заяви Росії про те, що вона відводить війська з прилеглої до України території, неправдиві. Останніми днями Москва фактично збільшила свою присутність на кордоні на 7 тис. військовослужбовців, заявив журналістам високопосадовець адміністрації президента.