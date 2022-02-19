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У Росії провели навчання із запусками балістичних ракет

Марта Бондаренко редакторка стрічки
У Росії провели навчання із запусками балістичних ракет

Сьогодні, 19 лютого, під керівництвом Володимира Путіна пройшло планове навчання сил стратегічного стримування – запускали балістичні та крилаті ракети.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони РФ.

У навчаннях взяли участь сили та засоби повітряно-космічних сил, Південного військового округу, ракетних військ стратегічного призначення, Північного та Чорноморського флотів.

У російському міністерстві повідомляють, що військові провели успішні пуски гіперзвукових аеробалістичних ракет Кінджал.

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З кораблів та підводних човнів Північного та Чорноморського флотів випустили крилаті ракети Калібр та гіперзвукові ракети Циркон з морських та наземних мішеней.

У Астраханській області на полігоні запустили ракети наземного базування Іскандер.

З випробувального космодрому Плесецьк запустили міжконтинентальну балістичну ракету Ярс по полігону на Камчатці.

Також здійснили пуски ракет зі стратегічних ракетоносців, з атомного підводного крейсера стратегічного призначення Північного флоту.

У Міноборони РФ заявляють, що навчання було раніше заплановано.

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Джерело: Міноборони РФ

Фото: Pixabay

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