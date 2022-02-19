Сьогодні, 19 лютого, під керівництвом Володимира Путіна пройшло планове навчання сил стратегічного стримування – запускали балістичні та крилаті ракети.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони РФ.
У навчаннях взяли участь сили та засоби повітряно-космічних сил, Південного військового округу, ракетних військ стратегічного призначення, Північного та Чорноморського флотів.
У російському міністерстві повідомляють, що військові провели успішні пуски гіперзвукових аеробалістичних ракет Кінджал.
З кораблів та підводних човнів Північного та Чорноморського флотів випустили крилаті ракети Калібр та гіперзвукові ракети Циркон з морських та наземних мішеней.
У Астраханській області на полігоні запустили ракети наземного базування Іскандер.
З випробувального космодрому Плесецьк запустили міжконтинентальну балістичну ракету Ярс по полігону на Камчатці.
Також здійснили пуски ракет зі стратегічних ракетоносців, з атомного підводного крейсера стратегічного призначення Північного флоту.
У Міноборони РФ заявляють, що навчання було раніше заплановано.
Джерело: Міноборони РФ