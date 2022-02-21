Путін сказав Шольцу та Макрону, що підпише указ про визнання “ЛДНР”

Президент РФ Володимир Путін у телефонних розмовах з канцлером Німеччини Олафом Шольцем та президентом Франції Еммануелем Макроном заявив, що планує підписати указ про визнання незалежності так званих ЛДНР.

Як повідомляє Кремль, після засідання Радбезу Путін у телефонному режимі обговорив з лідерами Німеччини та Франції поточну ситуацію навколо Донбасу в контексті звернення Держдуми щодо визнання фейкових республік “ЛНР” і “ДНР”.

Російський президент вкотре поклав відповідальність за обстріл мирного населення на окупованих територіях України на Київ і повідомив, що найближчим часом планує підписати відповідний указ.

Раніше стало відомо, що під час цієї розмови канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив плани Путіна щодо визнання терористичних організацій на окупованих територіях українського Донбасу.

За його словами, визнання фейкових республік суперечить Мінським угодам.

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас, коментуючи плани Кремля, заявила, що Росія просто шукає привід для війни, а глава європейської дипломатії Жозеп Боррель закликав Росію не визнавати незалежність “ЛДНР”.