Після наради Ради безпеки РФ, на якій всі члени засідання виступили за визнання терористичних організацій “ЛНР” та “ДНР”, на Московській біржі євро піднявся на позначку понад 90 рублів, а долар – майже 80 рублів.

За даними Investing.com, курс євро досяг піку о 20.35 за часом Києва – 90,29 рубля за €1. Курс долара на той час торгувався на рівні 79,79 рубля за $1.

Індекс Мосбіржі о 20:35 впав на 10,50% – до 3036 пунктів, індекс РТС – на 13,2%, до 1207 пунктів. Таке падіння індексу Мосбіржі фіксується вперше з листопада 2020 року.

Рубль обвалився після схвалення Радбезом РФ “незалежності” так званих ДНР та ЛНР / 2 фотографии

За оцінками експертів, рубль посилив падіння до долара та євро на тлі побоювання визнання Росією “незалежності” так званих Донецької та Луганської народних республік.

Питання про це обговорювалося на позачерговому засіданні Ради безпеки Росії, яке відбулося увечері 21 лютого.

Від зазначених дій Кремля змінилось відношення української гривні до долара.

Так, згідно з даними порталу, що відстежує зміни показників валют, ціна $1 тепер становить 28,7100 грн.

Примітно, що курс євро відносно до гривні не зріс, а навпаки, впав.

Перед цим, 15 лютого, Держдума РФ підтримала постанову про звернення до російського президента Володимира Путіна щодо “визнання” незаконних збройних формувань “ДНР” та “ЛНР”.

Остаточне рішення про “визнання незалежності” так званих ДНР та ЛНР у рамках позачергової наради Радбезу РФ не було прийнято, хоча всі його учасники виступили за. Президент Володимир Путін заявив, що це станеться пізніше.

На 22 лютого заплановане позачергове засідання Ради Федерації РФ. Це верхня палата парламенту Росії, яка складається з сенаторів. Саме Рада Федерації у 2014 році дозволила Путіну ввести російські війська на територію України.

Джерело: Investing