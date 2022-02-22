Міністерство закордонних справ України відкликало з Москви тимчасового повіреного у справах України в Російській Федерації Василя Покотила.

Як зазначили у відомстві, причиною рішення стало проведення консультацій через визнання Путіним “ЛДНР”.

— У зв’язку з ухваленням керівництвом Російської Федерації протиправних рішень щодо визнання “незалежності” створених нею квазі-утворень на тимчасово окупованих територіях України – так званих “Луганської Народної Республіки” та “Донецької Народної Республіки”, тимчасовий повірений у справах України в Російській Федерації Василь Покотило був викликаний в Україну для проведення консультацій, – йдеться у повідомленні.

21 лютого 2022 року президент РФ Володимир Путін визнав “незалежність” гібридних формувань “ДНР” та “ЛНР”.

Після визнання РФ “ЛДНР” президент України Володимир Зеленський виступив за швидке запровадження санкцій проти Росії. Він наголосив, що вчорашнє рішення Кремля стало новим актом агресії проти України, який потребує негайної та рішучої реакції світу.

22 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що сертифікація російського газопроводу Північний потік-2 буде зупинена через дії РФ щодо України.