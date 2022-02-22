У МЗС РФ назвали визнання так званої незалежності терористичних “ДНР” та “ЛНР” нібито вимушеним рішенням.

Про це йдеться у повідомленні МЗС Росії.

Як передає агентство Інтерфакс, заступник голови МЗС РФ Андрій Руденко заявив, що псевдореспубліки визнаються в межах, в яких окупаційна “влада здійснює свої повноваження та юрисдикцію”.

– Кордони, в рамках яких керівництво “ДНР” та “ЛНР” здійснює свої владні повноваження та юрисдикцію, – сказав Руденко журналістам.

Сьогодні Держдума одноголосно підтримала ратифікацію “договорів про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу” з псевдореспубліками “ЛНР” та “ДНР”.

Нагадаємо, що 21 лютого ввечері президент РФ Володимир Путін скликав позачергове засідання Ради безпеки Росії. За підсумком було ухвалено рішення визнати “незалежність” псевдореспублік “ЛНР” та “ДНР”.

Того ж дня Путін підписав із ватажками терористичних “ЛНР” та “ДНР” договори, які передбачають начебто “охорону кордонів” частково окупованих українських територій в ОРДЛО.

Джерело: МЗС РФ