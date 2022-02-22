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Російський рубль посів перше місце у світі за волатильністю

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Російський рубль посів перше місце у світі за волатильністю

На вечір 21 лютого волатильність (як ринок оцінює майбутню амплітуду коливань курсу) російського рубля, яка розраховується з цін одномісячних опціонів щодо пари долар/рубль, досягала 33,97%.

Про це повідомляє РБК із посиланням на дані біржового термінала Bloomberg.

Курс долара під час торгів перевищив позначку 79 руб., іноді навіть 80 руб.

Зазначається, що ще місяць тому волатильність рубля становила 20,7%. За цим показником у січні російський рубль перебував на другому місці у світі після турецької ліри (її волатильність сягала 32,6%).

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Станом на 14 лютого волатильність рубля зросла до 24,3%, а ліри знизилася до 19,75%.

Зазначається, що дані терміналу Bloomberg не враховують українську гривню та білоруський рубль, які також знижуються.

Нагадаємо, що 21 лютого ввечері президент РФ Володимир Путін скликав позачергове засідання Ради безпеки Росії. За підсумком обговорень було ухвалено рішення визнати “незалежність” псевдореспублік “ЛНР” та “ДНР”.

Джерело: РБК

Фото: Dreamstime

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