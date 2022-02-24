Після декількох місяців ігнорування американських попереджень про те, що Володимир Путін готувався до вторгнення в Україну, росіяни тепер розуміють, що “це не гра”.

Протягом декількох місяців росіяни всіх політичних мастей ігнорували попередження Америки про те, що їхня країна може незабаром вторгнутися в Україну, вважаючи їх дивовижною вигадкою дезінформаційної війни Заходу з Кремлем.

Але на цьому тижні, після того як Путін кілька разів з’являвся на телебаченні з лячними заявами, відчуття зарозумілого нехтування змінилося глибоким занепокоєнням.

Рано вранці в четвер, 24 лютого, будь-який скептицизм з приводу вторгнення їхньої країни розвіявся, коли Путін оголосив “спеціальну військову операцію” на Україні.

Опитування громадської думки показали, що більшість росіян, ймовірно, підтримали офіційне визнання Путіним підтримуваних Росією територій на сході України.

Однак війна – це зовсім інша справа. В останні дні в Росії не спостерігалося того тріумфу, яке супроводжувало анексію Криму в 2014 році.

За даними незалежного соціолога Левада-Центру, один з найбільших страхів росіян – йти на війну. І після гнівної промови Путіна і його загадкової телевізійної зустрічі з його Радою безпеки в понеділок росіяни зрозуміли, що ймовірність наближається до того, щоб стати реальністю.

– Ця ненависть, яку ви могли так ясно прочитати в ньому, не була фальшивкою, – сказав політолог і колишній радник Путіна Гліб Павловський.

Передчуття посилилося в середу, коли Москва заявила, що сепаратистські лідери на сході України звернулися за допомогою до Путіна, що широко розглядається на Заході як сфабриковане виправдання вторгнення.

Але багато росіян досі підтримують кремлівський наратив про те, що Росія змушена дати відсіч західним державам, які вирішили її знищити.

Промова Путіна, незважаючи на всю її емоційність, була співзвучна образам багатьох літніх росіян, які все ще страждають від бідності, що послідувала за розпадом Радянського Союзу.

Але для інших, особливо молодих, війна і можливість чергового спаду у відносинах із Заходом можуть означати втрату тієї свободи і можливостей, які, на їхню думку, ще залишаються в Росії.

І все ж росіяни відчайдушно мало можуть зробити, щоб змінити траєкторію розвитку своєї країни. Це стало ще ясніше після засідання Ради безпеки в понеділок, на якому Путін час від часу залякував і принижував своїх найвпливовіших і високопоставлених чиновників, змушуючи їх визнати сепаратистські території.

Центральним посилом цього екстраординарного спектаклю вірності, який Кремль записав на плівку, відредагував і транслював по телебаченню, здавалося, що тільки Путін має владу визначати курс Росії.

У суспільстві опозиція цій агресивній політиці була приглушена. Ліберально налаштовані активісти, від яких можна було очікувати очолити антивоєнний рух, в основному були заслані або ув’язнені.

Цієї неділі виповниться сьома річниця вбивства в Москві ліберального політика Бориса Нємцова, одного з найгучніших голосів всередині Росії, які виступали проти анексії Криму в 2014 році.

Лідер опозиції Олексій Навальний попередив, що Росія збирається “розтратити історичний шанс на нормальне багате життя заради війни, бруду, брехні і особистої розкоші Путіна”. Так Навальний писав з в’язниці, де йому тепер загрожує додатковий 15-річний термін.