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Корабель РФ знищив свій військовий літак над Чорним морем – ВМС

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Корабель РФ знищив свій військовий літак над Чорним морем – ВМС

Корабель Чорноморського флоту Російської Федерації знищив свій військовий літак в небі над Чорним морем.

Про це повідомляє ВМС ЗС України у Facebook.

– В акваторії Чорного моря корабель ЧФ РФ “дружнім вогнем” знищив свій військовий літак, – йдеться у дописі.

Раніше повідомлялося, що у районі населеного пункту Калинівка, що приблизно в 30 км від Вінниці, збили ворожий військовий літак Су-25.

Український винищувач МіГ-29 знищив літак РФ Су-35.

Також повідомлялося, що наші сили протиповітряної оборони збили ІЛ-76 із ворожим десантом у Василькові в Київській області.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Pixabay

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