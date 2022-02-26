Корабель Чорноморського флоту Російської Федерації знищив свій військовий літак в небі над Чорним морем.
Про це повідомляє ВМС ЗС України у Facebook.
– В акваторії Чорного моря корабель ЧФ РФ “дружнім вогнем” знищив свій військовий літак, – йдеться у дописі.
Раніше повідомлялося, що у районі населеного пункту Калинівка, що приблизно в 30 км від Вінниці, збили ворожий військовий літак Су-25.
Український винищувач МіГ-29 знищив літак РФ Су-35.
Також повідомлялося, що наші сили протиповітряної оборони збили ІЛ-76 із ворожим десантом у Василькові в Київській області.
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