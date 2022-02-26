США запровадили санкції проти Путіна, Лаврова та Шойгу

США запровадили санкції проти президента Російської Федерації Володимира Путіна, міністра закордонних справ Сергія Лаврова та міністра оборони Сергія Шойгу. Про це повідомили у Міністерстві фінансів.

– Президент Путін і міністр Лавров несуть безпосередню відповідальність за неспровоковане і незаконне подальше вторгнення Росії в Україну, демократичну суверенну державу, – йдеться у повідомленні.

Раніше Мінфін запровадив обмеження проти 11 членів Ради безпеки Росії. У відомстві обіцяють продовжити накладати санкції на правлячу еліту РФ.

– Сьогоднішні дії демонструють, що санкції, як і раніше, будуть завдавати ударів безпосередньо по тим, хто несе найбільшу відповідальність за ворожі дії Росії проти її сусідів, включаючи наймогутніші та найбагатші російські еліти.

Джерело: Міністерство фінансів США