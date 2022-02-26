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США запровадили санкції проти Путіна, Лаврова та Шойгу

Людмила Богданова редакторка стрічки
Володимир Путін

США запровадили санкції проти президента Російської Федерації Володимира Путіна, міністра закордонних справ Сергія Лаврова та міністра оборони Сергія Шойгу. Про це повідомили у Міністерстві фінансів.

– Президент Путін і міністр Лавров несуть безпосередню відповідальність за неспровоковане і незаконне подальше вторгнення Росії в Україну, демократичну суверенну державу, – йдеться у повідомленні.

Раніше Мінфін запровадив обмеження проти 11 членів Ради безпеки Росії. У відомстві обіцяють продовжити накладати санкції на правлячу еліту РФ.

– Сьогоднішні дії демонструють, що санкції, як і раніше, будуть завдавати ударів безпосередньо по тим, хто несе найбільшу відповідальність за ворожі дії Росії проти її сусідів, включаючи наймогутніші та найбагатші російські еліти.

Джерело: Міністерство фінансів США

 

Фото: Depositphotos

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