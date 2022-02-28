За останні кілька днів на Росію посипався шквал санкцій, найжорсткіших у своїй історії. Насамперед це відключення від платіжної системи SWIFT, хоча й часткове. Також ЄС, інші країни та США заборонили операції, пов’язані з управлінням резервами та активами Центрального банку Росії. Фактично вся Європа (32 країни) закрила повітряний простір для цивільних літаків Росії. Багато країн відмовляються продавати запчастини, технології.

Всі експерти прогнозують Росії тотальну ізоляцію, спочатку фінансову кризу, а потім бідність.

Російський рубль на міжнародних біржах ще напередодні обвалився до історичного мінімуму, здешевшав фактично удвічі до долара та євро. Далі буде гірше, кажуть експерти.

– Російський рубль знецінився на 40% на офшорних ринках після того, як західні країни оголосили про нові санкції проти Росії через її вторгнення в Україну. Усі санкції, запроваджені за останні кілька днів, дуже сильно б’ють по російській фінансовій системі. Сьогодні вранці, щоб запобігти паніці й падінню, скасували торги акцій на Московській біржі, і рубль теж не торгувався. Центральний банк підняв облікову ставку з 9,5 до 20%. Це дуже дорого. Що це означає? Що капітал борговий, кредитний дешевше ніж 20% не буде. Я дуже сподіваюся, що вся ця ситуація буде нищівною, – наголошує фінансовий експерт Іван Компан.

За прогнозом експерта, все імпортне буде автоматично дорожчим щонайменше удвічі, а всі, хто мав накопичення в рублях, тепер стануть удвічі біднішими.

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– Росія буде намагатися якось встановити фіксований курс, як у Радянському Союзі: коли не було інфляції, коли долар до радянського рубля був 63 копійки, але всі люди були бідні. Далі буде тільки гірше. Із механізмів урегулювання ситуації у Центробанку залишається небагато. Так, у них є $640 млрд золотовалютного резерву, але золото ще треба вміти продати. А там теж будуть втрати, буде блокування, – аналізує Іван Компан.

Відключення від SWIFT, хоча й не повне, і замороження резервів Центрального банку – це ударні фінансові санкції. Відсьогодні основна сила путінської економіки – резерви, які в них були, – стають дуже маленькими, і залишається у них практично тільки те, що було в юанях. Звісно, вони будуть намагатися гасити це юанями якось.

Що великий бізнес виходить із Росії, є чимало доказів. Найкращий і найсвіжіший – енергетичний гігант BP продає свою частку в Роснефти.

– Йдеться про близько 20% частку в компанії, з довоєнною вартістю в майже $25 млрд. Подальша співпраця, що тривала 30 років, стає неможливою через санкції. Такий крок змушує й інших глобальних нафтогазових гігантів наслідувати цей чудовий приклад, – зазначає експерт.

За його словами, найбільша енергетична компанія Норвегії Equinor також оголосила про вихід із російських активів, а це близько $1,2 млрд. Дуже цікаво, що вчинить Shell, яка володіє 27,5% акцій офшорного газового проекту Сахалін-2, а це близько 4% світового ринку скрапленого газу. Також Shell володіє 10% акцій Північного потоку-2. Так що чекаємо на Shell та інших… Чому це важливо? Бо у міжнародних партнерів Росії були та будуть технології, яких немає у ворога. А без технологій може виникнути ситуація, коли нафта і газ є, але добути їх важко. Звісно, все не трапиться за один день, але зрушення гігантські, і розвернути ситуацію назад буде дуже складно.

Інвестиційний банкір Сергій Фурса переконаний: гряде масштабна ізоляція.

– Торгівельні операції для росіян із зовнішнім світом стають майже неможливими. Їм залишили невелику шпарину продавати нафтопродукти, це пролобіювали німці. І тому вони будуть зараз через ті банки, які не попали під SWIFT, продавати нафту і газ. Однак загалом спочатку це буде фінансова криза, а потім впаде і реальний сектор економіки, – прогнозує Фурса.

Фінансові кризи розвиваються дуже швидко. І це те, що треба Україні, бо нам потрібен швидкий ефект, адже війна іде вже зараз.