Експерти Росії приступають до масштабного “руйнування міфів”, оскільки більш ніж очевидні докази руйнування України російськими окупантами підривають офіційну лінію Путіна.

У ток-шоу російського державного телебачення відеоролики про ракетні удари по українських містах і повідомлення про російських солдатів, загиблих в бою, описуються як “фейки”. Адже фотографії та відео, що надходять з України, суперечать офіційним повідомленням про вторгнення.

“Розвінчання міфів” – одне з коригувань, які довелося внести в пропагандистські телепередачі, оскільки свідчення зростаючих руйнувань в таких містах, як Харків і Київ, ускладнюють для уряду представлення своєму народу вигадок про локальний наступ виключно в регіоні Донбасу.

У програмі Время покажет Першого каналу експерти та офіційні особи виступили з повідомленнями про загибель сотень російських солдатів на знак того, що інформацію про жертви більше не можна приховувати від громадськості.

Це послідувало за розповідями розгніваних росіян, коли вони дізналися, що їхніх чоловіків, братів і синів відправили воювати в Україну.

– Йде величезний потік інформації. Люди показують фейки про нібито загиблих наших солдатів. Все це потрібно зупинити, – заявив російський депутат Борис Чернишов.

Вперше у вівторок, 1 березня, міністерство оборони Росії заявило, що планує завдати удару по Києву, через кілька днів після того, як його ракети обрушилися на місто в рамках початку вторгнення. Незабаром російські ракети потрапили в телевежу в Києві.

Невибіркові атаки почастішали після того, як росіянам не вдалося захопити міста. У вівторок, 1 березня, ракета, націлена на центр Харкова, забрала життя щонайменше семи осіб. Президент України Володимир Зеленський назвав це терактом.

У теледебатах гості стали відкрито говорити про бажання влади захопити Київ.

– Це лише питання часу, коли вони здадуться або будуть знищені. Падіння Києва – це теж питання найближчих трьох, чотирьох, п’яти днів, точно не знаю, – сказав яструбиний військовий журналіст Ігор Коротченко.

Російські новинні канали спочатку наслідували приклад Володимира Путіна, назвавши війну “спецоперацією на Донбасі”, але тепер на деяких державних каналах з’явилися посилання на початок війни.

– Тепер їм доводиться визнати, що це повномасштабна війна, а раніше вона здавалася майже хірургічною операцією без опору, – сказав журналіст BBC Monitoring Френсіс Скарр.

Він зазначив, що російські ток-шоу цілком і повністю просувають йде “денацифікації” – пропагандистський термін, який Путін використовував для позначення того, що російська влада планує провести якусь чистку, якщо вони досягнуть своїх цілей.

Це також стало своєрідним неофіційним гаслом війни. Олександр Коц, прокремлівський журналіст, використовував цей термін, описуючи ракетний удар у вівторок ввечері як частину “денацифікації українського телебачення” у своєму Telegram-каналі.

А колишній дипломат, який відправив журналісту Guardian довгий звіт про передбачувані військові злочини України під час бомбардувань Харкова російськими військами, схоже, послався на цей термін як на виправдання ударів по житлових кварталах, мовляв, а що, якщо нацисти дійсно сховалися в населених пунктах, написав він.