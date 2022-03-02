У Радфеді РФ заявили, що Кремлю немає справи до своїх загиблих солдатів

Російське керівництво не зацікавлене у зборі тіл росіян, що загинули при спробі вторгнутись в Україну.

Як заявила журналістам російська сенаторка Людмила Нарусова, матері масово шукають полонених та загиблих своїх солдатів.

– Навіть людина, далека від військової професії, розуміє, що за стільки діб напружених боїв не може не бути жертв! (Офіційний представник Міноборони РФ Ігор, – Ред.) Конашенков бадьоро каже – у нас немає жертв. Справа не лише у жертвах. Я сьогодні була в Комітеті солдатських матерів, який просто завалений дзвінками та листами матерів, які втратили зв’язок з дітьми, призваних туди (воювати в Україні, – Ред.). Їм нема чого втрачати, вони шукають хоч щось, що дало б їм інформацію. Вони бачили фотографії реальних своїх синів і стали зв’язуватися, і з’ясували, що хтось у полоні, хтось загинув, – сказала російський сенатор Нарусова.

Вона заявила, що російська влада зараз навіть не розглядає питання про те, щоб хоча б зібрати тіла загиблих.

– Особисто я сьогодні дзвонила до штабу Західного військового округу, до прессекретаря заступника Міністра оборони, і говорила, чому б не домовитися про коридор, яким хоча б можна вивезти тіла? Адже вони лежать не віддані землі, дикі бродячі собаки обгризають їх тіла, декого не можна ідентифікувати, бо вони обгорілі. За якими законами війни це можливо?! – сказала Людмила Нарусова.

Вона послалася на досвід свого батька, який пішов на фронт у 1941 році. За його словами, перше після будь-якого бою – це збір тіл загиблих.

– У мене просто немає сил говорити. Я не ототожнюю себе з тими представниками влади, які виступають за війну. Що вони роблять, на мою думку, самі не знають. Вони виконують накази, а не думають, що роблять, – заключила російський сенатор.

Нагадаємо, за даними Міністерства оборони України, російська сторона зазнала понад 5,3 тисячі втрат лише за період з 24 по 28 лютого.

У Міністерстві оборони Росії довго заявляли, що жертв серед росіян немає, проте нещодавно почали визнавати, що жертви є, хоча при цьому не називаються конкретні цифри.

Інформацію про жертв російсько-української війни в Росії приховують, а натомість про загиблих повідомляють губернатори російських областей, що підриває російську пропагандистську організацію зсередини.