ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
ПУТИН ИДИ НА ХУЙ
Факти / Світ / Росія

У Радфеді РФ заявили, що Кремлю немає справи до своїх загиблих солдатів

Ілля Нежигай редактор стрічки
У Радфеді РФ заявили, що Кремлю немає справи до своїх загиблих солдатів

Російське керівництво не зацікавлене у зборі тіл росіян, що загинули при спробі вторгнутись в Україну.

Як заявила журналістам російська сенаторка Людмила Нарусова, матері масово шукають полонених та загиблих своїх солдатів.

– Навіть людина, далека від військової професії, розуміє, що за стільки діб напружених боїв не може не бути жертв! (Офіційний представник Міноборони РФ Ігор, – Ред.) Конашенков бадьоро каже – у нас немає жертв. Справа не лише у жертвах. Я сьогодні була в Комітеті солдатських матерів, який просто завалений дзвінками та листами матерів, які втратили зв’язок з дітьми, призваних туди (воювати в Україні, – Ред.). Їм нема чого втрачати, вони шукають хоч щось, що дало б їм інформацію. Вони бачили фотографії реальних своїх синів і стали зв’язуватися, і з’ясували, що хтось у полоні, хтось загинув, – сказала російський сенатор Нарусова.

Вона заявила, що російська влада зараз навіть не розглядає питання про те, щоб хоча б зібрати тіла загиблих.

– Особисто я сьогодні дзвонила до штабу Західного військового округу, до прессекретаря заступника Міністра оборони, і говорила, чому б не домовитися про коридор, яким хоча б можна вивезти тіла? Адже вони лежать не віддані землі, дикі бродячі собаки обгризають їх тіла, декого не можна ідентифікувати, бо вони обгорілі. За якими законами війни це можливо?! – сказала Людмила Нарусова.

Вона послалася на досвід свого батька, який пішов на фронт у 1941 році. За його словами, перше після будь-якого бою – це збір тіл загиблих.

– У мене просто немає сил говорити. Я не ототожнюю себе з тими представниками влади, які виступають за війну. Що вони роблять, на мою думку, самі не знають. Вони виконують накази, а не думають, що роблять, – заключила російський сенатор.

Читайте
Росіяни цілими підрозділами здаються в полон і виводять з ладу військову техніку - NYT

Нагадаємо, за даними Міністерства оборони України, російська сторона зазнала понад 5,3 тисячі втрат лише за період з 24 по 28 лютого.

У Міністерстві оборони Росії довго заявляли, що жертв серед росіян немає, проте нещодавно почали визнавати, що жертви є, хоча при цьому не називаються конкретні цифри.

Інформацію про жертв російсько-української війни в Росії приховують, а натомість про загиблих повідомляють губернатори російських областей, що підриває російську пропагандистську організацію зсередини.

Читайте
Знищення кадирівців та удар по Київській телевежі: що відбувається на шосту добу війни в Україні (онлайн)

Джерело: Дождь

Фото: Pexels

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка