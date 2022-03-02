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Факти / Світ / Росія

Вплив санкцій: одна з найбільших нафтових компаній світу припиняє співпрацю з Росією

Ілля Нежигай редактор стрічки
Санкції

У вівторок компанія ExxonMobil пообіцяла вийти зі свого останнього нафтогазового проєкту, що залишився, в Росії та не  буде інвестувати в нові розробки в багатій нафтою країні.

Вирішивши припинити реалізацію проєкту Сахалін-1 в Росії, Exxon приєднується до зростаючого списку західних компаній, включаючи Apple, Ford і General Motors, які дистанціюються від Москви. Раніше великі енергетичні компанії, включно з BP і Shell, також вирішили оголосити про вихід з Росії.

– ExxonMobil підтримує народ України, який прагне захистити свою свободу і визначити своє майбутнє як держави… Ми засуджуємо військові дії Росії, які порушують територіальну цілісність України і наражають на небезпеку її народ, – йдеться в заяві Exxon.

Exxon Mobil Corporation — американська компанія, одна з найбільших нафтових компаній у світі, одна з найбільших корпорацій у світі за розміром ринкової капіталізації ($330 млрд на лютий 2019 року).

Останній проєкт компанії – Сахалін-1. Він описується як одна з найбільших міжнародних прямих інвестицій у Росію, згідно з вебсайтом проєкту. Компанія Exxon Neftegas Limited, дочірня компанія Exxon, володіє 30% акцій і виступає як оператор проєкту. Компанія керує проєктом Сахалін-1 від імені консорціуму, до якого входять російські, японські та індійські компанії.

Представник Exxon підтвердив журналістам, що це останній російський проєкт компанії, що залишився. Вийшовши з цього проєкту, Exxon завершить історію 25-річної присутності у Росії.

Представники компанії не стали докладно описувати фінансові наслідки згортання проєкту, в який вона вкладала значні кошти багато років.

При цьому в Exxon повідомили, що згортання проєкту не відбудеться відразу, тому що компанії необхідно забезпечити безпеку людей та навколишнього середовища під час виходу з проєкту.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що американське небо закривається для авіації Росії.

Джерело: CNN

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