Росіяни на високих посадах упевнені, що президент РФ Володимир Путін має проблеми зі здоров’ям. Річ у тім, що багато хто просто не розуміє зараз його дій.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону розповів секретар РНБО України Олексій Данілов.

– Я можу сказати, що переважна більшість співробітників російських компаній, високопосадовців, вони не розуміють взагалі останнім часом логіку дій Путіна. Дуже багато людей вважають, що він має якісь проблеми зі здоров’ям, і те, що зараз відбувається, – це наслідки цього процесу, – заявив Данилов.

Він додав, що Путін останні зустрічі проводить на відстані 15-20 метрів від своїх підлеглих.

– Я не знаю, що там у нього відбувається, але коли людина не контактує з людьми, то можуть бути такі процеси, за яких потрібно вже до лікарів звертатися, – наголосив Данилов.

Зі свого боку, дисидент і журналіст Олександр Подрабінек заявив, що Путіна немає у Кремлі.

– З моїх вікон видно Кремль. Зазвичай кожен будній день на початку 11.00 над будинком один за одним з інтервалом у кілька хвилин пролітають два вертольоти. Вони сідають прямо на території Кремля. В одному з них летить Путін. (Ніхто не знає в якому саме). Годині о п’ятій вечора вертольоти летять назад. Останній тиждень гелікоптери не літають. Ось факт, а пояснити його кожен може самостійно, – наголосив журналіст.

До речі, раніше була інформація, що Путін перебуває далеко від Москви.